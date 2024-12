LIVE – Vallefoglia-Firenze 2-3 24-26 25-19 25-22 19-25 12-15 | Serie A1 femminile 2024 2025 volley in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per la prima giornata di ritorno diA1di. Le ragazze di Andrea Pistola hanno agguantato la qualificazione alla Coppa Italia grazie alla sofferta vittoria a Cuneo che ha sancito l’ottavo posto in classifica. Ora le marchigiane vanno a caccia di un successo davanti al proprio pubblico per iniziare al meglio la seconda parte di regular season e volare verso i Playoff.Dall’altra parte della rete ci sono le toscane guidate da coach Simone Bendandi, decime in classifica con un bilancio di quattro successi e nove sconfitte. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 21 dicembre al Pala Megabox di Pesaro. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Megabox Ondulati del Savioed Il Bisontedella massimadel campionato italiano di pallavoloaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.