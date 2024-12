Ilrestodelcarlino.it - In palio Miss Eccellenza . L’Urbania vuole farcela

Oggi nei dilettanti sono in programma delle partite importanti ad iniziare dalla finalissima di Coppa diche si giocherà al ’Bianchelli’ di Senigallia alle ore 16 tra Urbania e Chiesanuova. "Per noi è una partita storica - sottolinea il patron delJacopo Sansuini - perché per la prima volta ci troviamo a giocare una gara che ci può dare un trofeo importante come la Coppa di. Un trofeo chenon ha mai vinto in 104 anni di storia. Per questa finale verranno a Senigallia ad incitare la squadra tantissimi tifosi che ci seguono e ci voglio bene, una partita che può scrivere una pagina di storia della nostra società di calcio. Il desiderio è quindi di riuscire a riportare a casa la Coppa e dare una grande soddisfazione e grande gioia ai nostri tifosi e alla città di Urbania che si stringeranno attorno alla squadra per cercare di spingerla alla vittoria, per noi ripeto un appuntamento storico, importante.