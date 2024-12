Ilnapolista.it - Il Napoli ha strappato il sì di Danilo (Repubblica)

Ilalla ricerca di un difensore. Secondo quanto riporta, il club di De Laurentiis hail sì di, centrale difensivo della Juventus. Il nome del brasiliano è da tempo accostato ale Juventus stanno lavorando per il trasferimento diScrive:Ma ilun difensore lo sta cercando e hail sì di, in uscita dalla Juve. Tempistica e formula da decidere, però si può fare. Le due società ci stanno lavorando.-Raspadori, ad oggi si potrebbe fare solo uno scambio di prestiti trae Juventus (Pedullà)Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, riferisce che la trattativa trae Juventus pere per Raspadori non è morta. Si tratta di una trattativa complicata, ma nulla è ancora definito. Ci sono da valutare diversi elementi, tra cui il fatto cheè a scadenza di contratto.