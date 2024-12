Sport.quotidiano.net - Hellas Verona-Milan 0-1, per ora basta Reijnders: Fonseca si salva, Leao si fa male

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 20 dicembre 2024 - Contava soprattutto vincere. E la vittoria, pesante, è arrivata. In un clima che resta altrettanto pesante. Ilpassa al Bentegodi e, pur restando fuori anche dall'Europa minore (con una gara da recuperare), si gode unsempre più decisivo: ottava rete stagionale, sul terzo assist di Fofana. Per il resto, rabbia che prosegue fuori dal campo. Tradotto: contestazione. Cori in linea con quelli di domenica, durante la partita. Da "questa società non ci merita" a "tirate fuori i c..i", passando per "Cardinale, devi vendere". Proprio Red Bird, nel tardo pomeriggio, aveva annunciato un nuovo accordo con Elliot: versati 170 milioni e finanziamento che verrà chiuso a luglio 2028 (e non agosto 2025). In campo, invece, soprattutto cerotti: ai nove assenti, alla mezz'ora si aggiunge l'infortunio di