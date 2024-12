Dilei.it - Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto salta la finale: i motivi

Leggi su Dilei.it

Il 21 dicembre 2024 è andata in onda la puntatadicon lema un protagonista molto amato del dancing show hato l’importante appuntamento con i telespettatori., infatti, non ha occupato il suo posto dietro al bancone dei giudici del programma televisivo e Milly Carlucci ha dovuto spiegare idi tale scelta.La conduttrice televisiva ha spiegato che lo stilista ha subito un infortunio che l’ha costretto a non prendere parte all’episodio conclusivo di quest’edizione dicon le. Già da qualche settimana il giurato era al centro delle polemiche per aver lasciato improvvisamente e senza alcuna spiegazione una puntata precedente del dancing show., idell’assenza daUno dei giurati più amati dicon leè, senza ombra di dubbio,che con le sue opinioni ficcanti e mai banali intrattiene il pubblico da casa in ogni episodio del dancing show.