Sport.quotidiano.net - Valorugby sfida Mogliano Veneto al Mirabello: rugby e solidarietà in campo

Leggi su Sport.quotidiano.net

La luna invernale fa per la terza volta da scenario gelato ma incantato al, che alaccoglie stasera ilottavo in classifica. Kick off alle 19, è la penultima giornata di andata. Per i Diavoli lapreliminare sarà attirare allo stadio un buon numero di spettatori, in un giorno, un orario e con un clima che invitano ad acquisti natalizi. Due iniziative speciali aiuteranno Tuivaiti e compagni in questo compito. La prima è la promozione tutta granata che permetterà agli abbonati della Reggiana Calcio di entrare alcon il prezzo scontato a 10 euro (occorre portare con sé l’abbonamento). La seconda si intitola “Un dono per andare insieme in meta” ed è organizzata, con il sostegno di E80 Group e Banca Mediolanum, per raccogliere fondi per G.A.S.