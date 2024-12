Quotidiano.net - Rinascita delle Cantine Spalletti: Innovazione e Tradizione al Castello di Ribano

Emblema d’eccellenza della produzione vitivinicola e del patrimonio culturale della Romagna, leColonna di Paliano e ildi, sono i protagonisti di un ambizioso progetto diche "punta mettere in luce – spiega Roberto Guidi, amministratore delegato diSrl come Rodolfo Baldacci – l’immenso valore della tenuta, 130 ettari di vigneti e uliveti a pochi minuti dal centro Savignano sul Rubicone e dal mare, dominati da unmedioevale e con una cantina di ultima generazione che vanta vent’anni di storia e tecnologie all’avanguardia". L’obiettivo è restituire alleil prestigio di un tempo, "rilanciandone la produzione vinicola e olivicola puntando sul biologico per riportarle al centro del panorama nazionale. Il tutto – sottolinea Guidi – mantenendo l’essenza storica e qualitativa dei vini ed espandendo l’offerta.