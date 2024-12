Pianetamilan.it - Rifinanziato il vendor loan, Scaroni: “Milan cresciuto e rafforzato con RedBird”

Leggi su Pianetamilan.it

Ilha annunciato che è statoildi Elliott a, stipulato nel 2022 nel momento della compravendita del club di Via Aldo Rossi, con otto mesi di anticipo sulla scadenza. Fino al luglio 2028, quindi, il fondo di Gerry Cardinale guiderà le sorti della società meneghina. Paolo, Presidente di AC, ha così commentato: "Nel corso degli ultimi anni, il posizionamento finanziario di ACè costantementee si èsotto la guida di, un proprietario con impegno a lungo termine. Un lavoro significativo è stato svolto per garantire la stabilità del nostro iconico club, posizionarlo per un successo operativo sostenibile e alimentare l'eredità, la tradizione e i valori dei Rossoneri"." LEGGI ANCHE: Il comunicato ufficiale integrale sul>>> ACQUISTA IL NOSTRO LIBRO DI NATALE PER BAMBINI E SOSTIENI PIANETA