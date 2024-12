Ilfattoquotidiano.it - Nove svenimenti e un infarto per il terribile infortunio di Lessort durante Panathinaikos-Baskonia | Video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Untalmente grave che ha scioccato anche gli spettatori. Nel match di Eurolega tra, Mathiasè stato vittima di un: la gamba del 29enne francese si è spezzata di netto dopo che era atterrato sul piede di un avversario in seguito un tiro in sospensione. Sugli spalti di OAKA si sono contatie un.EYVAH EYVAH MATHIASÇOK KÖTÜ SAKATLANDI ?? pic.twitter.com/xjNW1ky5Q1— Euroleague Time (@euroleaguetime) December 19, 2024Secondo i primi esami, il centro della squadra greca ha riportato la frattura del perone della gamba sinistra. La partita è stata interrotta non solo per assistere il giocatore, ma anche perché diverse persone del pubblico hanno avuto bisogno d’assistenza medica. “persone sono svenute e un’altra ha avuto un attacco di cuore.