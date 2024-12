Thesocialpost.it - Mammuccari e Fagnani si abbracciano per Natale: il video spopola, ma non è come sembra

Le protagoniste iniziali sono Elly Schlein e Giorgia Meloni, ritratte in un’atmosfera festiva: maglioni natalizi, melodie a tema e luci calde che evocano il calore di una mattina di. Si scambiano uno sguardo, si avvicinano e siper un attimo, senza malizia,due sorelle che si ritrovano per celebrare insieme. Ma subito dopo, il contesto cambia, introducendo una serie di coppie famose, spesso note per i loro conflitti, recenti o passati.Ci sono Francescae Teo Mammucari, reduci da un acceso dibattito a “Belve”. Marco Travaglio e Silvio Berlusconi, la cui relazione è stata segnata da anni di confronti, e poi Matteo Salvini con Ghali, Fedez con Selvaggia Lucarelli, per finire con Marco Materazzi e Zinedine Zidane.Tutto questo è frutto dell’immaginazione di un artista molto noto sui social: Eman Rus.