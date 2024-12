Anteprima24.it - Ieri in Campania: emergenza acqua senza fine, città a secco

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, giovedi 20 dicembre 2024. Avellino –e mezza Irpinia a. Causa rotture su condotta adduttrice DN 700 in agro di Montemarano, l’erogazione idrica al servizio dei serbatoi di quasi 40 Comuni è sospesa. (LEGGI QUI)Benevento – Ha preso vita la stagione della valorizzazione dell’Arco di Traiano e il Lapidarium. Il più bell’Arco di trionfo che esista e la nuova struttura, per l’esposizione al pubblico di frammenti dell’epoca romana dellache fu già dei Sanniti, sono stati consegnati alla comunità nazionale ed internazionale. (LEGGI QUI)Caserta – Dalle prime ore della mattinata odierna i Carabindel Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa e del NAS di Caserta stanno dando esecuzione a numerose misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di persone ritenute responsabili, tra l’altro, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno di compagnie assicurative.