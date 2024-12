.com - Festa della Befana a piazza Navona: gli eventi fino al 6 gennaio

Leggi su .com

Imperdibile una passeggiata adurante le festività di Natale. Non solo per fare un giro tra gli stand, assaggiare qualche sfizioso dolcetto o approfittare per un acquisto da mettere sotto l’albero. Tra le novità di quest’anno ci sono il Villaggio Natalizio con la realtà aumentata, le attività per bimbi e famiglie e la musica. In attesatradizionale discesail 6: glial 6Insomma passato e futuro, tradizione e innovazione, trasformano per un mese lache rappresenta per i romani il cuore delle festività natalizie, con un ricco programma die attività dedicati a grandi e bambini. Inaugurata il 7 dicembre dal sindaco Roberto Gualtieri e dell’assessora Monica Lucarelli lasi anima di tanti appuntamenti intorno al tradizionale mercatino natalizio che offre prodotti artigianali, idee regalo originali e specialità gastronomiche.