Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, disastro Daniele. "La figlia sviene": volano stracci dopo i titoli di coda | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il finale più amaro ad, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Ma, l'Alpino della Valle d'Aosta, la prende bene, con il sorriso. Il concorrente, barista a 3.000 metri, è in studio insieme allaGiulia, "che quest'anno è stata assunta e inizia a fare la prima stagione da me". "Champagne!", festeggia De Martino. Ma alla fine ci sarà poco da brindare.infatti si tiene il suo pacco e arriva con in ballo 5 euro, quelli della Lotteria Italia, e 100mila euro. Un'audacia non premiata, perché scavicchia e si ritrova tra le mani proprio il bottino più magro. Come da tradizione, il biglietto della Lotteria Italia vale una corsa nello studio. Stavolta De Martino resta fermo, a correre come da tradizione è proprio "l'alpino".