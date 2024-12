Unlimitednews.it - Accordo tra UniCredit e Confcommercio per lo sviluppo delle Pmi

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato firmato untra-Imprese per l’Italia con l’obiettivo di supportare le imprese associate affiancandole nella realizzazione degli investimenti e nel loro percorso di crescita. In particolare, l’prevede misure per favorire l’accesso al credito attraverso una gamma di strumenti di finanziamento mirati a supportare le esigenze operativeimprese, inclusi prestiti a medio-lungo termine, finanziamenti per investimenti immobiliari o per l’acquisto di attrezzature. E’ quanto si legge in un comunicato congiunto. Per la gestione dei flussi finanziari – prosegue la nota – l’prevede soluzioni integrate di pagamento digitale e strumenti per la gestione dei flussi di cassa etransazioni finanziarie.Una particolare attenzione viene riservata ai temi dell’ESG con soluzioni su misura per investimenti sostenibili per l’efficienza energetica, la riduzioneemissioni di CO2, e progetti orientati a una transizione verso modelli di business più sostenibili.