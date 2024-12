Oasport.it - Volley, Civitanova regola il Topola e vola ai quarti di Challenge Cup: Loeppky scatenato

ha sconfitto il Karadjordjeper 3-1 (25-22; 25-18; 21-25; 25-9) nel ritorno degli ottavi di finale dellaCup dimaschile, la terza competizione europea per importanza. La Lube si è imposta di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum, al ritorno in campo dopo la deludente esperienza al Mondiale per Club (quarto posto dopo aver perso la semifinale contro Trento).I cucinieri hanno così replicato il successo per 3-0 ottenuto due settimane fa in Serbia e possono così proseguire la propria avventura in campo continentale: aidi finale se la dovranno vedere contro gli olandesi del Nova Tech Lycurgus Groningen, capaci dire i rumeni della Dinamo Bucarest. I biancorossi sono indubbiamente i grandi favoriti per la conquista del trofeo, considerando un tabellone in cui i turchi dell’SK Ankara e i portoghesi dello Sporting Lisbona sembrano essere le rivali più accreditate.