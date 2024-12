Dilei.it - “Sara Soldati incinta di Leonardo Maria Del Vecchio”: l’indiscrezione

Cicogna in arrivo perDel. Stando ad alcune indiscrezioni, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e l’erede dell’impero di Luxottica, che si conoscono da otto anni, diventeranno presto genitori.Delpresto genitoriSarà un 2025 all’insegna della dolcezza perDel: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e l’imprenditore sarebbero infatti in attesa del loro primo figlio, come riporta il magazine Chi: “Oggi possiamo rivelarvi che la coppia ha un progetto di vita insieme:aspetta un bambino dal manager di Luxottica” si legge sul tabloid. Il settimanale fa anche alcune precisazioni sulla relazione tra i due, annunciata qualche settimana fa da Dagospia: “Questa relazione era scritta nel destino:si conoscono da circa otto anni e fra di loro c’è stato un lungo tira e molla, perdersi e ritrovarsi, intervallato da altre relazioni.