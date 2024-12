Calciomercato.it - Roma, Ranieri: “Punto su Dybala. Se non ci riprendiamo, non possiamo chiamare allenatori top”

Al termine della partita contro la Sampdoria, Claudioha analizzato la netta vittoria per 4-1, che consentirà alladi affrontare il Milan nei quarti di finale di Coppa Italia. Il successo sui blucerchiati rappresenta una minima boccata d’ossigeno dopo la pesante battuta d’arresto in casa del Como, ma il tecnico testaccino è consapevole che la luce fuori dal tunnel è ancora lontana.-Sampdoria,tra campo e futuro(ANSA FOTO) – calciomercato.it “Non stiamo attraversando un buon periodo, sennò non mi avrebbero chiamato. I ragazzi hanno fatto una prestazione di determinazione e voglia di vincere. Loro la qualità ce l’hanno, ,a ormai nel calcio ci deve essere anche senso di appartenenza e cattiveria agonistica. Con il Como abbiamo fatto una pessima figura. Dovbyk? Non si sta allenando come dovrebbe perché ha avuto mille problemini.