Agi.it - Paesi sicuri, per la Cassazione il giudice può valutare le condizioni

AGI - Ilordinario non può annullare il decreto ministeriale che impone un regime differenziato per le domande di asilo dama di fronte a un ricorso "puòla sussistenza dei presupposti di legittimità" per la designazione deied eventualmente "disapplicarla": lo ha stabilito la prima sezione della Corte dinella sentenza con cui ha risposto al rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Roma nel luglio scorso. La sentenza non si riferisce al Dldell'ottobre scorso, attualmente in vigore, ma allo stato normativo antecedente. La Suprema Corte ha ribadito che ilordinario che esamina un ricorso è "il garante dei diritti fondamentali del richiedente asilo" ma spetta "al circuito democratico della rappresentanza popolare la scelta politica di prevedere, in conformità della disciplina europea, un regime differenziato di esame delle domande di asilo per gli stranieri che provengono dadi origine designati come".