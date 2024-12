Lanazione.it - Inizio lavori di riqualificazione per il Museo del Marmo a Carrara

Leggi su Lanazione.it

Sono cominciati idi recupero edeldel. Di ieri pomeriggio in Camera di commercio durante la presentazione del progetto di. L’intervento è realizzato dalla Camera di Commercio, proprietaria dell’immobile, e dal Comune su un accordo di programma, con la collaborazione della Sovrintendenza Abap. Con un investimento complessivo di oltre 1,5 milioni di euro saranno ristrutturare le strutture che ospitano oltre alanche la biblioteca dell’ente camerale, ma sarà completamente ripensato anche l’allestimento. "Questo è un bel giorno per la città perché andiamo a presentare la rinascita di un suo simbolo –ha detto la sindaca Serena Arrighi –. Grazie al supporto della Camera non solo andremo a recuperare un, ma restituiremo a tutti i carrarini e ai visitatori un luogo di aggregazione, di condivisione e di ricerca".