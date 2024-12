Ilrestodelcarlino.it - Fuga in Tunisia: le nuove norme permettono al sospettato di evitare l'arresto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Doveva andare in carcere, ma avendolo saputo grazie alle, è scappato, sottraendosi all’. Una vicenda che ha del paradossale e porta alla luce alcune contraddizioni delle. Il 16 dicembre, agenti del commissariato di San Benedetto, in collaborazione con la Squadra Mobile di Ascoli, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei persone accusate, a vario titolo, di spaccio di eroina: custodia cautelare in carcere per tre soggetti, domiciliari per un quarto e obbligo di firma per altri due. L’indagine ha permesso di individuare il presunto principale responsabile: un uomo di 37 anni, di origine tunisina, accusato di gestire un traffico di eroina con collegamenti a Roma e Castel Volturno. Questo soggetto organizzava il trasporto della droga utilizzando auto a noleggio, con il coinvolgimento di persone incensurate, e supervisionava il confezionamento in panetti da 25 o 50 grammi destinati alla vendita al dettaglio attraverso collaboratori.