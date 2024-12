Movieplayer.it - Dune: Prophecy 2 si farà, HBO annuncia il rinnovo della serie

Leggi su Movieplayer.it

HBO ha confermato la produzionestagione 2, progetto prequel dei film diretti da Denis Villeneuve. HBO hato che, disponibile in Italia in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, avrà una stagione 2 durante una conferenza stampa che si è svolta online alla presenzashowrunner Alison Schapker e delle protagonisti Emily Watson e Olivia Williams. L'ultimo episodio del primo capitolostoria arriverà sugli schermi televisivi domenica. La confermastagione 2 diSchapker, durante la conferenza, hato che nella stagione 2 disi svelerà come la sorellanza sopravviverà agli eventi sconvolgenti proposti nelle puntate. Non proseguite con la lettura se non volete ! A .