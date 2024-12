Liberoquotidiano.it - Alex Jimenez? Paura al Milan: ecco perché possono perdere subito il "nuovo Theo Hernandez"

La vera sorpresa positiva in una serata del tutto storta si chiama. Il terzino delFuturo ha stupito per le sue giocate e le sue progressioni sulla fascia. Un giocatore arrivato dalla cantera del Real e che dimostra di essere fuori categoria come valore. A novembre, in Serie C, ha già realizzato due gol: uno al Pontedera partendo da sinistra e calciando all'incrocio sul secondo palo, poi la settimana successiva l'Arezzo, partendo dalla sua metà campo. In questo caso prendendo palla in difesa, dopo aver fatto 60 metri palla al piede, saltati tre uomini e imbucato all'angolino. Con tanto di esultanza rabbiosa. Sul polpaccio si è tatuato un motto da rileggere ogni giorno. “Perdi solo se smetti di provarci”. Lui va avanti con pazienza e determinazione e tiene botta.