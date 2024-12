Ilrestodelcarlino.it - ’Scrivere per la musica’. Il trionfo di Elisa Pulcini

La sambenedettese, con la sua ’Annalù’, ha vinto il Premio di Poesia ‘Scrivere per la, edizione del ventennale. Prima rappresentante del Piceno ad iscrivere il proprio nome nel palmares del premio. Piazza d’onore per Davide Rocco Colacrai con ‘Io non canto per cantare’; terza posizione per ‘Ballata di Gaza’ della poetessa Laura Giorgi, ma con il premio andato alla quarta poesia in classifica, ‘Non oggi a mio padre’ di Daniele Rossi, in virtù del regolamento del concorso che implica la presenza dell’autore alla serata conclusiva del Premio. Teatro parrocchiale di Castorano strapieno per una manifestazione che ha messo in mostra un’eccelsa qualità delle opere poetiche in concorso, tra l’altro toccando temi di estrema rilevanza sociale ed umana. "Scrivere per la Musica compie vent’anni – le parole della sindaca Cicconi nel suo saluto istituzionale –, con il Premio di poesia di Castorano oramai diventato un must culturale che identifica il nostro paese.