Thesocialpost.it - Morte di Michele Merlo, la famiglia del cantautore chiede il risarcimento al medico e all’azienda sanitaria

Leggi su Thesocialpost.it

Si riapre la vicenda giudiziaria legata alladi, ildi Rosà scomparso nel 2021 a soli 28 anni, stroncato da una leucemia fulminante. Ladel giovane artista ha deciso di citare in giudizio, davanti al tribunale civile, ildi base Pantaleo Vitaliano (difeso dall’avvocato Andrea Biasia), dopo che in sede penale il giudice per le indagini preliminari di Vicenza, Nicolò Gianesini, ha archiviato l’ipotesi di omicidio colposo. Il dottore, accusato di non aver riconosciuto in tempo la malattia che portò il cantante allail 6 giugno 2021, non è l’unico citato a giudizio. Anche l’Usl 7 Pedemontana, aziendadi riferimento per ildi, dovrà affrontare il processo.Leggi anche:, aggiornamenti sulle sue condizioni: Mike Bird è gravissimo, poche speranzeIl procedimento civile e le richieste della«Ci siamo rivolti al giudice civile per ottenere l’accertamento della responsabilità delper ladi– spiega l’avvocato della, Marco Antonio Dal Ben – e ildel danno sia patrimoniale che non patrimoniale».