Mini abbonamento per il girone di ritorno

Undedicato alla seconda parte della stagione. Il Cesena Calcio in queste ore ha lanciato una nuova iniziativa promozionale volta a fidelizzare i suoi comunque già fedelissimi tifosi. ‘Nove partite, un solo’ è la proposta che caratterizza la nuova campagna pensata per permettere di assistere alle restanti partite del campionato Serie B in programma all’Orogel Stadium Dino Manuzzi a un prezzo agevolato. Il pacchetto potrà essere sottoscritto a partire dalle 9 di oggi online sul sito Vivaticket, oppure fisicamente presso il Coordinamento Club n via Veneto 19 (telefono: 0547 632502), muniti di un documento di identità valido. Di seguito il dettaglio dei prezzi per ciascun settore. La categoria ‘ridotto’ vale per donne, over 65, invalidi oltre il 50%, militari e Under 18.