Il simbolo del 31 dicembre Scelta un’araba fenice trans Ed è subito polemica politica

trasnsfemminista il ’Vecchione’ d’artista bolognese, ildell’anno che finisce e che, come da tradizione, verrà bruciato in piazza Maggiore allo scoccare della mezzanotte del 31. Unche quest’anno porta la firma dell’attivistafemminista Fumettribrutti e che in città ha già scatenato le prime polemiche politiche. Personalità centrale nel rinnovamento del fumetto italiano, capace di trasportare in immagini l’aspirazione a una società che azzeri le barriere tra i generi, autrice di tanti libri di successo, come la trasposizione in disegni del romanzo di Francesco Piccolo ‘La separazione del maschio’, Fumettibrutti, nome d’arte di Josephine Yole Signorelli è l’artista voluta dal Comune per immaginare appunto il ‘Vecchione’ del 2024. Un appuntamento molto sentito in città: in passato si sono cimentati nomi come Pirro Cuniberti, Emanuele Luzzati e Jean Michel Folon.