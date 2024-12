Panorama.it - Il panettone non è mai stato così di moda

Leggi su Panorama.it

Il Natale 2024 celebra l’unione tra due universi apparentemente lontani, ma accomunati da un’attenzione al dettaglio e alla creatività: quello dellae l’arte del. Questo simbolo iconico delle festività italiane diventa protagonista di una serie di collaborazioni esclusive, dove maison die storici produttori di dolci si uniscono per reinventare ilcome un’opera d’arte.La storica pasticceria milanese Martesana e la maison Moschino proseguono la loro collaborazione per il Natale 2024 con due edizioni limitate di panettoni, celebrando la tradizione artigianale italiana con un tocco di alta. La novità di quest’anno è il“Collezione 0”, realizzato con ingredienti pregiati come arance candite siciliane, cedro di Calabria e vaniglia del Madagascar, e racchiuso in una scatola di latta progettata dal direttore creativo di Moschino, Adrian Appiolaza.