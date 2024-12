Ilgiorno.it - Festa sul Lario. Torna il battello di Babbo Natale

Taglio del nastro della terza edizione de “Ildi” ieri mattina a Como. "Siamo molto orgogliosi di presentare le crociere de “Ildi” – ha commentato Pietro Marrapodi Gestore Governativo dell’Ente Navigazione Laghi – È un’iniziativa che abbiamo voluto riproporre, per la terza edizione, come regalo alla città, a tutte le famiglie ed all’intero lago". La nave sarà luogo di divertimento, intrattenimento, giochi e laboratori. ” Le crociere sono sabato 21 e domenica 22/12: ore 10, 11.30, 15 e 17 e lunedì 23/12 ore 15 e 17. L’accesso per i bambini (fino agli 11 anni) sarà gratuito, mentre il costo per gli adulti sarà di € 10.