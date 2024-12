Anteprima24.it - Cava de’Tirreni, ginecologo arrestato per violenza sessuale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNon si conoscono ancora i dettagli dell’ inquietante vicenda che ha portato agli arresti unin servizio presso l’azienda ospedaliera Ruggi d’Aragona di Salerno. Il professionista, A P. , queste le sue iniziali, originario dide’ Tirreni è statoquesta mattina dai carabinieri della tenenza disu esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della procura della Repubblica, guidata da Antonio Centore. L’accusa nei suoi confronti è.La denuncia sarebbe partita da una paziente. Al momento l’azienda ospedaliera non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Già in passato il reparto di ginecologia è stato interessato da un caso analogo con un altroche non ha avuto però contatti con questo professionista accusato di violenze sessuali nei confronti di alcune pazienti.