Lapresse.it - Bonus elettrodomestici e fondo taglia-bollette, le novità della Manovra

Leggi su Lapresse.it

Via libera alper i nuovie anche a ungrazie alle risorse che si dovrebbero liberare dalla riduzione (da 40 a 20 anni) delle proroghe per le concessioni elettriche. Sono alcuneche approdano nellaall’esamecommissione Bilancio alla Camera, prima del suo passaggio in Aula a Montecitorio. Tra gli altri elementi c’è anche la detassazione delle mance e il mancato aumento dei pedaggi autostradali.Nella legge di Bilancio viene introdotto quindi unper l’acquisto diad elevata efficienza energetica finalizzato alla sostituzione di apparecchi obsoleti; il contributo copre fino al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro, elevato a 200 euro se l’indicatoresituazione economica equivalente del nucleo familiare dell’acquirente è inferiore a 25mila euro.