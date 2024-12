Ilrestodelcarlino.it - Bologna, Insieme è Natale: il pranzo per combattere la solitudine

, 17 dicembre 2024 – Perla, il 25 dicembre, dalle 12 al Centro Commerciale Vialarga – Spazio Conad, si terrà il tradizionalesolidale "". “Nessuno dovrà sentirsi solo il giorno di!” è il motto che ben esprime la chiara volontà dei promotori dell'iniziativa: Spazio Conad, Centro Commerciale Vialarga, Comune diai volontari all'associazione Il Parco Odv, Camst Group per lo speciale menù, unitiper portare gioia e conforto a tutti coloro che altrimenti avrebbero passato la festività in. "Da sempre sosteniamo questa bellissima iniziativa, giunta alla sua 30esima edizione, che consente a tante persone sole e in difficoltà di passare unall'insegna dell'amicizia e della socialità – sottolinea Roberta Toschi, consigliera comunale delegata alla disabilità – Un ringraziamento va ai promotori e a tutti i volontari e le volontarie impegnati nell'organizzazione dell'evento.