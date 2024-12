Anteprima24.it - ‘Poteri occulti: dalla P2 alla criminalità istituzionale’: ecco il saggio di de Magistris

Tempo di lettura: 3 minutiProtagonista da magistrato di scottanti inchieste su corruzione eorganizzata, Luigi dein questoevidenzia come la Repubblica italiana, da decenni, sia fortemente condizionata da poteri, con collusioni che arrivano fino al cuore dello Stato. Questi poteri costituiscono un sistema spesso criminale e sempre più pervasivo, che intreccia mafie, massonerie più o meno deviate, servizi segreti, imprenditori, finanzieri, politici e perfino settori della magistratura. Negli ultimi trent’anni, in particolare, si è assistito a una crescenteistituzionale: i poterisi sono mimetizzati nelle istituzioni, utilizzate per finalità illegali e per colpire, attraverso la legalità formale, chiunque osi indagare o opporsi.Prima Repubblica a oggi –strategia della tensione al piano di rinascita democratica della Loggia P2,trattativa Stato-mafia alle politiche autoritarie e salva corrotti del governo Meloni – il libro ricostruisce il ruolo eversivo dei poterinella storia italiana: un vero e proprio “golpe perenne” contro la Costituzione e la democrazia.