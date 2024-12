Iodonna.it - L'arte del riciclo nel presepe dell'80enne Gilberto, ex falegname che in provincia di Bologna realizza un vero capolavoro ad ogni Natale

San Pietro in Casale (BO), 16 dic. (askanews) – Un tronco restituito dal mare diventa il serpente’Eden. Tegole sbeccate si trasformano in un villaggio di duemila anni fa. Le carrozze sono ricavate dal legno di vecchi mobili. I ritagli di tessuti dismessi vengono impiegati per le tende dei beduini nel deserto. Centinaia di piccoli oggetti, personaggi e costruzioni vengonoti a mano da un exottantenne. Da quindici anni,nesi con materiali di recupero crea untanto originale quanto sostenibile nel giardinoa sua abitazione a San Pietro in Casale, nel bolognese. Presepi viventi, ecco dove vederli guarda le foto «Ilviene un po’ dappertutto – spieganesi -.