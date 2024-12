Quotidiano.net - Stati Generali della Diplomazia alla Farnesina: focus su pace, sicurezza e cultura

Si aprono domani, con la XVII Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d'Italia nel mondo, gli: occasione di confronto sull'azione internazionale del nostro Paese, che vedrà la partecipazione di oltre 150 titolari delle sedi diplomatiche italiane all'estero, di numerosi ministri di governo e personalità straniere, tra cui il capo del dipartimento federale degli affari esteriSvizzera, Ignazio Cassis, e il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia Atomica, Rafael Mariano Grossi. L'evento, realizzato con la media partnership di RaiNews e ANSA, sarà l'occasione per riflettere sul ruolo e sugli strumenti a disposizione del ministero degli Affari Esteri eCooperazione Internazionale a sostegno dell'azione di promozione del nostro interesse nazionale e del valore del dialogo, in uno scenario internazionale caratterizzato da crescente instabilità e sfide sempre più complesse.