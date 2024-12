Anteprima24.it - Rifondazione Comunista: Bonito eletto Segretario per l’Irpinia

Tempo di lettura: 2 minutiLa Federazione Irpina del Partito della(PRC) si è riunita ieri, sabato 14 dicembre, ad Avellino, nella sede dello SPI CGIL di Viale Italia, per il suo XII congresso. In mattinata il confronto con le altre forze politiche, le parti sociali e il mondo delle associazioni, che hanno portato i saluti al congresso ed elementi di dibattito utili alla discussione nel partito.Nel pomeriggio la discussione sulla linea politica, ricca di spunti e proposte per il lavoro dei possimi mesi, e a seguire il rinnovo degli organismi dirigenti provinciali. È statoil compagno Arturoalla guida del partito, che succede a Tony Della Pia, che ha guidato il partito negli ultimi anni.Il PRC Irpino ringrazia il compagno Della Pia per il suo impegno e il lavoro svolto con cura e dedizione alla guida del partito.