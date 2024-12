Liberoquotidiano.it - "Pietra miliare del mio percorso". Goggia straordinaria, che trionfo a Beaver Creek

Sofia da Valle d'Astino, in provincia di Bergamo, nel parterre della pista 'Birds of Prey' la chiamano gia' l''immortale' dopo una prestazione superlativa al termine della quale ha rifilato un pesante distacco a una fuoriclasse del calibro dI Gut-Behrami, quasi mezzo secondo. A 314 giorni dal dramma di Ponte di Legno (era il 5 febbraio), 'Sofi' è tornata a guardare tutte dall'alto verso il basso. Lo ha fatto nel supergigante dicon una prestazione sublime a conferma che quella brutta frattura della tibia e del malleolo tibiale destro, che è stata ridotta chirurgicamente, fa parte del passato. Ieri l'azzurra era giunta seconda in discesa a pochissimo, 16 centesimi dalla vittoria, ma oggi ha voluto stupire il mondo mettendo tutte alle sue spalle. Era dalla discesa libera di Altenmark dello scorso 13 gennaio che la campionessa bergamasca non vinceva in Coppa del mondo.