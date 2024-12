Calciomercato.it - Monza, Nesta stecca anche a Lecce: la decisione di Galliani in vista della Juve | CM.IT

La squadra brianzola cade nello scontro salvezza del Via del Mare: la posizione del club sul futuro dell’allenatoreAncora una sconfitta per ile niente da fare nenello scontro salvezza del Via del Mare contro il. Tete Morente e Krstovic piegano Maldini e compagni, al quale non basta il momentaneo pareggio con la goffa autorete di Dorgu.: ladiinCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itTerzo ko di fila per la formazione di Alessandro, l’ottava complessiva di una stagione finora maledetta per i brianzoli e con una sola vittoria all’attivo (nella trasferta di Verona). Ilnon ha demeritato necontro i salentini, punita dagli episodi e dalle solite amnesie difensive. I biancorossi scivolano in fondo alla classifica agganciati dal Venezia, che ieri ha pareggiato sul campontus.