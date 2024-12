Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: subito Curtis e Di Pietro neli 50 stile libero

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARAIL MEDAGLIERE DEIDILA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO17.32: Queste le protagoniste dei 50donne:1 HARRIS Meg AUS 7 MAR 2002 23.742 SURKOVA Arina NAB 17 JUL 1998 23.693 WASICK Katarzyna POL 22 MAR 1992 23.464 WALSH Gretchen USA 29 JAN 2003 22.875 DOUGLASS Kate USA 17 NOV 2001 23.356 diSilvia ITA 6 APR 1993 23.687 OKARO Eva GBR 10 NOV 2006 23.718Sara ITA 19 AUG 2006 23.7617.29. Italia al via anche nella staffetta 4×100 mista maschile con qualche ambizione in più anche se per il podio è dura. Usa, Canada, Russia, Polinia, Australia sembrano avere qualcosa in più ma mai dire mai.17.27: L’Italia c’è nella finale della 4×100 mista donne, senza velleità di podio ma con la voglia di ben figurare e magari di migliorarsi ulteriormente dopo il record italiano di questa mattina.