Spazionapoli.it - Biraghi, guai per il Napoli: irruzione a sorpresa della big

Leggi su Spazionapoli.it

Calciomercato24 – Azzurri nei, la minaccia arriva direttamente dalla Serie A: la big irrompe sull’esterno mancino.Importanti aggiornamenti nelle ultime 24 ore sul calciomercato del. Gli azzurri continuano ad avvicinarsi all’inizio ufficialesessione di gennaio e Antonio Conte attende importanti colpi dalla società. Uno dei nomi in cima alla lista del tecnico salentino sembra essere quello di Cristiano, terzino sinistroFiorentina destinato a dire addio nella sessione invernale di riparazione. L’eventuale approdo in maglia partenopea dell’esterno mancino potrebbe però essere messo a rischio, a causa dell’inserimento di una big di Serie A, vale a dire il Milan. Gli ultimi aggiornamenti mettono in guardia il, Manna è avvisato.Calciomercato, il Milan pensa a: la situazioneCristiano, obiettivo di mercato deldi Antonio Conte, è in orbita Milan.