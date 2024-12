.com - Serie C femminile / Recupero 7° giornata, la Jesina Aurora in trasferta a Vicenza

Leggi su .com

Ultima gara di campionato del 2024 per le leoncelle, che in casa delrecuperano la settima, rinviata per l’alluvione dello scorso 19 ottobre: Gaia Mastrovincenzo, match winner nella sfida contro il Tavagnacco, ci presenta la garaJESI, 14 Dicembre 2024 – Ultimo atto del 2024 per il campionato delle leoncelle, che questa domenica al Comunale direcupereranno la settimadi campionato, prevista per domenica 20 ottobre ma rinviata a causa della forte ondata di maltempo che ha colpito il Centro-Nord Italia, città dicompresa.Una duraper la, che viene da due importanti vittorie consecutive in campionato contro Venezia e Tavagnacco ma anche dalla sconfitta per 1-0 in casa del Riccione all’esordio in Coppa Italia, gara in cui le leoncelle hanno creato tanto ma non son riuscite a concretizzare, vendendo punite alla prima occasione subita.