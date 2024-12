Ilrestodelcarlino.it - Pieralisi, sconfitta pesante con il Padova

3 JESI 0 Parziali: 25-17, 25-22, 25-16 BANCA ANNIA ADUNA : Masiero (1), Callegaro (L2), Pasa 9, Zilio, Sgherza 1, Comotti 12, Dainese n.e., Wabersich 18, Volpin n.e., Pierdonati 3, Marcuzzi 9, Nordio n.e., Giay 2. All. Rondinelli.JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Quarchioni 3, Marcelletti, Paolucci 6, Peretti 6, Castellucci 5, Papagno n.e., Canuti 5, D’Amore, Milletti 4, Moretto 6. All. Sabbatini. Arbitri: Rocchi e Tropea. Lacade nettamente a. La formazione jesina dopo un equilibrio iniziale subisce il break delle padrone di casa. E’ il servizio a fare la differenza con Wabersich e Pasa che fanno volare le locali (14 gli aces a fine gara). Nel secondo set lacresce in attacco, ma le padrone di casa mantengono alto il ritmo e poi nel finale hanno la freddezza per affondare gli ultimi due colpi.