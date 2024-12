Cultweb.it - Perché l’album capolavoro dei Clash London Calling si intitola così?

Il 14 dicembre 1979 uscì un album destinato a cambiare la storia del rock.deifu più di un semplice disco, ma un simbolo di ribellione, creatività e commento sociale. Rappresentò un punto di svolta nella carriera della band, che lasciava i confini del punk per esplorare nuovi orizzonti musicali. La copertina, con l’immagine iconica di Paul Simonon che spaccava il suo basso, divenne una delle più riconoscibili nella storia della musica. Masi, evoca il segnale di apertura della BBC World Service, richiamando un messaggio urgente di allarme globale.I testi, scritti principalmente da Joe Strummer con il contributo di Mick Jones, affrontano temi come il cambiamento climatico, la guerra nucleare, la fame e la crisi sociale. Strummer si lasciò ispirare da eventi come il disastro di Three Mile Island e dalle sue paure personali legate all’inondazione del Tamigi, dato che viveva nei pressi del fiume.