Zonawrestling.net - IWA: Info & Card finale “Fight for LILT

Lee ladi “for”, in programma Sabato 15 Dicembre a Tecchiena, Alatri (FR), il cui ricavato andrà a favore della:IWAForDomenica 15 Dicembre – Tecchiena, Alatri (FR)Palasport Tecchiena – Strada Provinciale Santa Cecilia, 120Inizio Show Ore 16.00 – Biglietti disponibili via Whatsapp 3348746722 o in biglietteria Domenica a partire dalle 15.30PWR Heavyweight ChampionKarim Brigante (c) Vs Axel TischerI Miti del Wrestling UE Champion/BWS Heavyweight ChampionshipFlavio Augusto (c) vs Flowey QueenStreetMatch for IWA Rising Star ChampionshipNic Fedeli (c) Vs Tao ManSix Man Tag Team MatchTeam Gabriel (Fashion Gabriel, Davide Adami, Big Mick) vs Team Uragano (Uragano Nero; NSFM)Christian Gladio Vs Luke AstarothAnnunciata anche la presenza di Dave Blasco