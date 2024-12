Anteprima24.it - Benevento ko con il Giugliano, Auteri non si abbatte: “Gara anomala, siamo vivi e vegeti”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiL’amaro nel finale per ilche ha subito la prima sconfitta casalinga della stagione all’ultima giornata di andata. Misterin sala stampa ha analizzato la prova della sua squadra colpevole di non essere stata risoluta in attacco. Queste le sue parole: ANALISI – “Abbiamo iniziato nei primi quindici minuti lasciando a loro qualche passaggio. Il, poi, si è messo tutto dietro. Lala squadra l’ha giocata creando tanto, ma nonstati risoluti in area di rigore. Sono state fatte scelte non adeguate. In alcuni momenti bisognava tirare. Mi dispiace per l’episodio dell’angolo. Eravamo in dieci e non c’era nessuno nella posizione di Oukhadda, il cambio era pronto ma è partito il corner, una cosa che non mi sembra tanto regolare. Loro sono rimasti tanto a terra facendo entrare il fisioterapista, noi invece nonstati attenti e furbi.