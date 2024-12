Lopinionista.it - “Un viaggio chiamato Amore” di Corrado Oddi e Trio Cardoso incanta Napoli

L’emozionante partitura per voce recitante e chitarra ha trasportato tutti in una dimensione fuori dal tempo– Una serata magica. Una di quelle in cui il mondo sembrava essersi fermato per permettere alla bellezza di prendere il sopravvento. La Chiesa era avvolta da un’atmosfera quasi mistica. Le luci soffuse creavano un gioco di ombre, mentre il pubblico, in silenzio, era immerso in unemozionale unico.É quanto é accaduto mercoledì scorso a, nella suggestiva cornice della Chiesa Luterana di, con la messa in scena del concerto in voce recitante di, dal titolo “Un”.Un’emozionante partitura per voce recitante e chitarra che ha armonizzato i brani più celebri della letteratura mondiale e le musiche dei compositori più apprezzati al mondo.