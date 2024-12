Ilfoglio.it - Roma è una palude psichica in cui ogni strategia razionale finisce per incagliarsi

Tutte le strade della megalomania politica portano a, e questo può essere tanto la nostra disgrazia (la marcia su, ovviamente, ma anche le Br che formano una colonnana per stare più vicine al cuore dello Stato) quanto la nostra salvezza. Tutto a ben vedere si basa su un equivoco, una grandiosa illusione ottica post-unitaria: che, questa sterminata provincia al margine di tutti i processi storici che contano, possa essere il centro di alcunché. E invece la città in cui vivo mi ricorda tanto un luogo infestato, una, uno di quei miraggi maligni nel deserto in cuicampagna di conquista è destinata ad arenarsi,nell’insensatezza,azione risoluta a dissolversi in gesticolazione. Un delizioso genere letterario minore di fine ottocento noto come “nzo parlamentare” aveva capitomeglio di tanti capolavori.