‘Mare fuori’ arriva in teatro | il musical di Siani che emoziona il pubblico

FIRENZE – Il fenomeno, nato come serie televisiva di grande successo, grazie alla regia di Alessandroconquista anche il, portando in scena sul palcoscenico delVerdi di Firenze unnteche ha subito catturato il cuore del.La trama della serie racconta le vicende di un gruppo di ragazzi all’interno di un istituto penitenziario minorile di Napoli, tra difficoltà, sogni e speranze. Ilha ripercorso i momenti più significativi della serie stessa, aggiungendo un ulteriore livello di intensità grazie alla musica, ai colori e alla potenza del palco. Le dinamiche tra i protagonisti, mediante la combinazione di musica, danza e recitazione hanno fatto sì che ilnon solo seguisse la storia, ma la vivesse in prima persona, quasi come se fosse componente della scena.