Bergamonews.it - Interruzione linea ferroviaria Ponte San Pietro-Bergamo, potenziato il servizio bus per i pendolari

Leggi su Bergamonews.it

. Potenziati i collegamenti “punto-punto” su bus dedicati agli studenti diretti alle scuole di, attivati da Trenord dallo scorso 5 febbraio come rinforzo alsostitutivoSan. Ildi trasporto pubblico locale, a favore dei cittadini, sarà rinforzato a partire da martedì 7 gennaio, con una particolare attenzione alla corsa-Paderno Robbiate, con partenza alle ore 13.20 e arrivo alle 14.25 e alla tratta della mattina, in direzione opposta, con arrivo in città alle 7.45 che troverà un prolungamento fino alla fermata dell’ospedale, il cui arrivo è previsto per le 7.57. I potenziamenti delsono stati messi in campo da Trenord su indicazione di Regione Lombardia, per rispondere a esigenze di mobilità del territorio. Per le altre corse “punto-punto” rimarrà invece confermata l’attuale offerta nei giorni di apertura delle scuole, prima e dopo le festività.