Il vortice di Annalisa continuerà nel 2025 | annunciato un tour nei palazzetti

Per, il 2024 è stato decisamente un golden year. Negli ultimi dodici mesi, la cantante ligure ha collezionato quarantanove dischi di platino, dodici d’oro e due singoli cinque volte platino. Oltre duecentomila biglietti venduti, un terzo posto a Sanremo con Sinceramente; e poi ancora, il Global Force Billboard Women in Music a Los Angeles e il Best Italian Act agli Mtv Europe Awards di Manchester. Un anno da incorniciare, insomma. Per celebrarlo, e per ringraziare i suoi fan, la popstar ha deciso di far loro un regalo: è in arrivo oggi, 13 dicembre, E Poi Siamo Finiti Nel: The Black Box, un’edizione speciale dell’album dei record, in tirarura numerata e limitata. Il cofanetto contiene il disco originale in vinile Picture Disc, oltre che sei 45 giri di altrettanti brani, fondamentali per il suo recente percorso artistico: si tratta di Bellissima, Euforia, Mon Amour, Ragazza Sola, Sinceramente e Storie Brevi, fortunato duetto con Tananai.