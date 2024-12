Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni e trame dal 14 al 20 dicembre: Kemal divorzia da Asu, colpo di scena sulla paternità di Deniz

Cosa vedremo nei prossimi episodi(Kara Sevda) in onda dal 14 al 20? Riflettori puntati suSoydere, che sarà protagonista di due eventi: il primo lo vedrà ottenere il divorzio da Asu, mentre l’altro lo vedrà convocato per eseguire un test del DNA che accerterà, senza più ombra di dubbio, ladi. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.settimanalifino al 20riesce finalmente a ottenere il divorzio da Asu ma è costretto a “pagare un prezzo”: Soydere dovrà infatti cedere le quote dell’azienda. Per assicurarsi che queste finiscano in buone mani deciderà di trasferirle a Müjgan, che da questo momento in poi si riprometterà di vigilare sugli affari della holding.Intanto Nihan escogiterà un piano per riuscire a estorcere una confessione da Asu.